Не хотела этого, но вдовец решил иначе: что не так с могилой Людмилы Гурченко на Новодевичьем кладбище

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года. Ей было 75 лет. В феврале Людмила Марковна сломала шейку бедра, почти месяц была в больнице, в марте ее выписали, но через пару недель пришли трагические новости — оторвался легочный тромб, спасти актрису не удалось.

Похоронили Гурченко на Новодевичьем кладбище, как и полагается народным артистам СССР. Но такая почесть не понравилась бы самой актрисе. Дело в том, что Людмила Марковна не раз подчеркивала, что против гражданской панихиды и поминок. Просила не выставлять перед поклонниками в гробу. А главное — желала обрести вечный покой на Ваганьковском кладбище, рядом с родителями. Но вдовец — продюсер Сергей Сенин — последнюю волю не исполнил.

Сегодня на могиле Гурченко установлен памятник из белого мрамора и чистого черного гранита, который добывают только в Зимбабве. На создание монумента ушло больше года. На обратной стороне надгробия выбиты слова усопшей: "Я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты — это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев". А на лицевой — росчерк подписи актрисы: "Л. Гурченко".

И через почти 15 лет после похорон последнее пристанище актрисы поклонники посещают каждый день. Цветы Людмиле Марковне несут и зимой, и летом. Могила актрисы очень ухоженная. Но, побывавший на Новодевичьем кладбище корреспондент "ТВ Центра" заметил одну странность, — памятник огражден сигнальной лентой. При этом строительных работ рядом нет.