Обсуждение темы возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk ("Томагавк") поставлено на паузу. Об этом рассказал в пятницу, 17 октября, депутат Верховной рады Егор Чернев.

По словам украинского парламентария, на предстоящей 17 октября встрече президента США Дональда Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским тему "Томагавков" обсуждать не будут.

Чернев, которого цитирует украинское издание "Политика Страны", уточнил, что в ходе этой встречи главными темами станут передача киевскому режиму дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) и создание совместных предприятий.

Источники, близкие к украинскому правительству, и прежде утверждали, что Соединенные Штаты не торопятся выполнять просьбы Киева о "Томагавках", потому что боятся утратить контроль над этим оружием. По их словам, в Вашингтоне опасаются, что не смогут контролировать Tomahawk в руках украинских военных.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отмечал, что на случай реальной отправки "Томагавков" Киеву "на столе принятия ответных российских решений может лежать несколько возможных сценариев". В частности, Россия, по мнению эксперта, могла бы ударить "Орешником" в безъядерном варианте по одной из американских военных баз на территории страны — члена НАТО в Европе.