Экс-депутат Мосгордумы Круглов* и журналистка Лученко* внесены в перечень террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в перечень террористов и экстремистов бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова*, журналистку Ксению Лученко* (признана в России иностранным агентом) и радиоведущего Павла Сюткина*.

Всем троим вменяется распространение фейков о российской армии. Полный перечень террористов и экстремистов опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ранее в реестр террористов и экстремистов внесли блогера Арега Щепихина*, который угодил в следственный изолятор после публикаций в СМИ о его похищении. Власти Чечни заявили, что Щепихин* был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в оскорблении чувств верующих. Позднее блогер получил за это пять лет колонии.

Также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попала кандидат в депутаты госсовета Республики Коми от КПРФ Оксана Багирова*. Сейчас против нее расследуют уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Суд поместил женщину под стражу.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов