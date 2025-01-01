"Зомби-вулкан" Тафтан проснулся в Иране после 710 тысяч лет сна

Вулкан Тафтан, расположенный на юго-востоке Ирана, проявляет активность, хотя около 710 тысяч лет его считали бездействующим.

Наблюдения за "вулканом-зомби" подтвердили акт выбросов водяного пара, углекислого газа, сероводорода и других газов — это говорит о повышении температуры магмы под Тафтаном.

У ученых имеются основания предполагать, что активность вулкана может представлять опасность, хотя из-за длительного периода бездействия Тафтан прежде считался потухшим, пишет The Daily Mail со ссылкой на результаты исследования в Geophysical Research Letters.

Другое крайне редкое явление россияне смогут наблюдать в конце октября. Старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко рассказала, что 21 октября максимально приблизится к Земле комета C/2025 A6 (Lemmon), которая пролетает мимо нашей планеты всего лишь раз в 1350 лет.

Тем временем ученые предупреждают жителей Северной Америки о высокой вероятности скорого катаклизма — материку грозит крупнейшая природная катастрофа в истории. Профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер пояснил, что речь идет про геологический разлом в зоне субдукции Каскадия и угрозу мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии.