Екатерина Климова полностью обнажилась, сбросив халат перед камерой: народ ахнул от увиденного

Екатерине Климовой 47 лет. Актриса родила четверых наследников, но смогла сохранить великолепную фигуру.

Похоже, звезда кино и сама в восторге от своих форм, ведь иногда позволяет себе пикантные шалости. Так, Климова опубликовала видео, на котором в халате направляется к ванной, а потом сбрасывает его с себя и предстает полностью обнаженной.

Екатерина позировала без одежды в ванне с лепестками роз на фоне бирюзовой глади океана. Кадры сделаны на Мальдивах, где актриса отдыхала летом, но до сих пор с теплом вспоминает те дни.

"Осень наконец вступила в свои права, и суета не оставляет шанса расслабиться, а я уже скучаю по лету. Пересматривала фотографии с отдыха на Мальдивах и поняла, что надо найти время для спа или бани", — поделилась Климова.

Поклонники Екатерины от увиденного ахнули. Народ не смог сдержать эмоций, актрису засыпали комплиментами. "Вот это фигура! И ведь четверо детей!"; "Просто куколка! В жизни не скажешь, что 47 лет"; "Божественная, невероятная!"; "Ах, какая женщина! Какая женщина!" — пишут Климовой восторженные фанаты.