Окружной суд Варшавы освободил из-под ареста украинца Владимира Журавлева - фигуранта дела о подрыве "Северных потоков". Берлин требовал экстрадиции, но судья счел предоставленные Германией документы недостаточно убедительными.

Правильным это решение уже назвал премьер-министр Польши Туск, который ранее утверждал, что передача немецким властям предполагаемого исполнителя теракта не соответствует интересам его страны.

Аналогичное решение в отношении другого украинца - Сергея Кузнецова, также задержанного по подозрению в подрывах "Северных потоков", приняли в Италии. Причем, сначала местный Апелляционный суд согласился удовлетворить ордер на арест, но это постановление почти сразу отменил Верховный суд.

Но и в Германии на самом высоком уровне, похоже, не особо заинтересованы в расследовании подрывов. Оппозиция требовала, чтобы канцлер поднял этот вопрос на саммите ЕС, но Мерц как воды в рот набрал.

И лишь в России продолжают поиски виновников этого преступления. Наша страна неоднократно запрашивала данные о взрывах на "Северных потоках", но в ответ - тишина.