Взрыв прогремел на химическом заводе в Стерлитамаке

Сильный взрыв прогремел в пятницу, 17 октября, на территории химического завода "Авангард" в Стерлитамаке (Республика Башкортостан).

Как сообщает Readovka, ЧП произошло в одном из цехов завода, однако конкретная причина пока неизвестна. Есть пострадавшие. Сотрудников завода эвакуируют.

Взрывная волна и ее звук были слышны по всему Стерлитамаку, в социальных сетях публикуются кадры пожара — огромные столбы дыма видны над заводской территорией.

На место происшествия спешат медики и спасатели. Региональные и городские власти пока не давали комментариев относительно случившегося.