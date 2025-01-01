Медведев: 336 тысяч контрактников поступили в ВС России с начала года

Контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году уже заключили 336 тысяч человек. Такие данные озвучил в пятницу, 17 октября, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астрахань.

Политик уточнил, что 336 тысяч контрактников этого года, а также 28 тысяч добровольцев уже прибыли в воинские части. Медведев подчеркнул, что "каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносят здесь свою лепту".

В целом ситуация с набором контрактников в России "выглядит удовлетворительно". Работу эту невозможно переоценить, цитирует зампреда Совета безопасности РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что, в отличие от Украины, "наши ребята приходят сами и записываются (для службы по контракту), мы же не проводим никакой массовой и принудительной мобилизации".

Также Владимир Путин распорядился помочь участникам СВО, вернувшимся на гражданку, при поступлении на государственную службу. В числе поручений — обеспечение обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации участников специальной военной операции, которые хотят поступить на государственную гражданскую службу.