"Екнуло, когда прислали бумагу": Пинчук рыдает после развода с Араем Чобаняном

Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян получили свидетельство о разводе. Семья распалась после того, как мужчина попался на изменах.

Ира узнала о том, что муж ей не верен после празднования дня рождения. Это произошло еще в феврале. Пинчук закатила роскошную вечеринку и гуляла с друзьями два дня. А потом хакеры украли соцсети Чобаняна и слили все его переписки в Сеть. Разразился скандал, Пинчук рыдала и говорила, что не знает, как ей жить.

Ира собрала подружек и улетела на Мальдивы, а после отправилась на шоу "Звезды в джунглях". Блогерство и свой магазин одежды звезда "Дома-2" забросила. Полгода она не могла взять себя в руки. Дошло до того, что Пинчук оказалась в клинике неврозов. Только пройдя лечение, Ира снова вернулась к делам.

Казалось, что кризис миновал. Но 9 октября супруги получили свидетельство о разводе. Эмоции снова захлестнули Пинчук, она осознала реальность произошедшего.

"Екнуло, когда мне прислали бумагу о расторжении брака. Мне было неприятно, я заплакала. Одно дело, когда ты живешь, понятное дело, порознь, не вместе... Но потом приходит эта бумага и становится очень некофмортно", — призналась бывшая участница телестройки в беседе с VOICE.

Арай же поделился, что ему было обидно, когда Ира прекратила всяческое общение. По словам Чобаняна, сейчас они снова разговаривают, что эмоции уже совершенно другие. "За это время мы прошли четыре стадии — от хорошего общения до полного блока с ее стороны. На данный момент мы восстановили общение, но оно только по делу и по детям. Хотя при наших встречах чувствуются нотки прежнего вайба, но с кучей обид", — рассказал Арай.