Убитая ради органов модель из Беларуси продавала яйцеклетки в Китае

26-летняя жительница Минска Вера Кравцова погибла в Мьянме в начале октября. Девушка стала жертвой местной мафии, ее убили и продали на органы.

К преступникам белоруска попала, когда решила подзаработать. Вера увидела в Сети объявление о наборе моделей в Таиланде. Платить обещали хорошо, а требования к кандидатам были вполне реальные. Но встреча с работодателем оказалась обманом. Девушку вывезли в Мьянму и заставили проворачивать мошеннические схемы через соцсети. Вера должна была флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств, выманивая у них деньги.

Что произошло дальше, не известно. В начале месяца родным Кравцовой позвонили из Мьянмы и потребовали 500 тысяч за тело девушки. Таких денег у семьи не оказалось. А позже выяснилось, что Веру продали на органы.

Знакомые девушки намекнули, что не удивлены, что ее жизнь оборвалась так трагически. Мол, Вера выросла в ужасной среде, она мечтала разбогатеть, даже согласилась продавать свои яйцеклетки. Как рассказала подруга Кравцовой, Вера ранее уже ездила в Китай и там "помогала" парам, которые не могут иметь детей. По крайней мере, сама белоруска так говорила, мол, не столько ради денег это делает, сколько из-за желания помочь бездетным семьям.

Была у модели и мечта, даже бизнес-план. Кравцова хотела открыть свой бар в городе Чэнду. Ради достижения этой цели Вера была готова на многое. "Она рассказала мне, что якобы есть знакомый китаец, который может дать часть суммы, еще часть можно взять у подруги, которая находится на попечении у какого-то китайского папика", — призналась приятельница белоруски.

Если бы в долг взять не удалось, девушка подумывала начать "скамить людей". То есть втираться в доверие к мужчинам, а потом просить деньги. Однажды она услышала, что так можно заработать приличные суммы. Но рассказывая об этом подруге, Вера отмечала, что вряд ли пойдет на такое, она считала эту идею аморальной, передает Woman.ru.