Все попытки Запада "поставить Россию на колени" обречены на провал. На это указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик выступил с резкой критикой в адрес бывшего главы британского кабмина Бориса Джонсона, сыгравшего немалую роль в срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Как напомнил Фицо, Бори Джонсон "пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени". Однако "мы хорошо знаем: русский становится на колени только когда хочет завязать себе шнурки".

В конечном счете стратегия бывшего британского премьера потерпела крах, цитирует словацкого политика РИА Новости.

Ранее в Польше назвали важное преимущество России перед Европой, причем заключается оно не в материальных аспектах. Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что европейские страны "намного больше" и "намного богаче", но Россия превосходит Европу по силе духа и в ментальности.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что Россия имеет масштабные преимущества над Украиной и коллективным Западом в ходе своей специальной военной операции. Политик признавал, что у киевского режима вместе с поддерживающим его Западом не было ни малейших шансов одержать победу в конфликте против России.