Предводитель киевского режима Владимир Зеленский подтверждает готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но при соблюдении определенного условия. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По словам чиновника, "Зеленский заявил (президенту США Дональду) Трампу, что по-прежнему готов встретиться с Путиным в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Белоруссии".

Также Ермак повторил, что киевский режим по-прежнему стремится заполучить американские ракеты Tomahawk, поскольку уверен в их способности изменить ситуацию в зоне конфликта, сообщает Axios.

Ранее Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским. По его мнению, требования киевского режима выбрать другое место избыточны. Путин также подчеркнул, что принимающая сторона дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве. Однако глава киевского режима не желает ехать в российскую столицу.

Поскольку Киев отверг это предложение, в Кремле выразили недоумение: "Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога". Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что подобная встреча без предварительной надлежащей подготовки — это пиар-акция Киева, обреченная на провал.