Путин связал суверенитет России с объективностью СМИ

Россия борется и всегда будет бороться за свой суверенитет. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин в пятницу, 17 октября, в Большом театре на праздновании 20-летия RT.

Как подчеркнул президент, суверенитет России "зависит от способности доносить до людей объективную и непредвзятую информацию". Коллектив телеканала RT настойчиво отстаивает правду, а голос правды является секретным высокоточным межконтинентальным оружием, отметил Владимир Путин.

Он указал на то, что миллионы людей в разных странах поверили RT. Однако конкуренты в других странах стали не просто завидовать российскому телеканалу, но и бояться, продемонстрировав примитивную реакцию в виде запрета, хотя RT ничего не навязывал, а предлагал альтернативную точку зрению, цитирует президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин отмечал, что западные страны развернули откровенную травлю российских журналистов с целью скрыть неудобные факты и правдивую информацию, хотя они аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял, что в нынешних условиях работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя. Он подчеркнул, что работа в средствах массовой информации во время СВО — это еще и огромная ответственность.