Кристина Орбакайте опозорилась на концерте в Израиле: зрители за головы схватились

Кристина Орбакайте выступила на фестивале "Звуки моря" в израильском Ашдоде. Во время концерта артистка исполнила как свои композиции, так и хиты Аллы Пугачевой. Но зрители вокал Кристины не оценили.

Орбакайте начинала буквально задыхаться и проглатывать слова, когда пыталась и петь, и танцевать. В итоге после активных движений на сцене артистка просто перестала попадать в ноты. Зрители от такого схватились за головы, а когда запись концерта оказалась в Сети, комментаторы в пух и прах разнесли Кристину.

"В студии хорошо вытягивают, даже подобие голоса какого-то наблюдается"; "Старается, но голоса нет"; "Какой позор, невозможно слушать"; "Лучше бы она и дальше просто путешествовала и не пела", — обсуждают пользователи Сети.

Музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, почему Орбакайте внезапно разучилась петь. Он не исключил, что могли возникнуть технические проблемы на площадке.

"Например, она могла себя не слышать. Сегодня Кристина Орбакайте стала меньше выступать – опыт тоже дает бонус для качественного исполнения. Чем чаще артист работает живьем, тем лучше результат на сцене", — отметил Рудченко в беседе с "Абзацем".