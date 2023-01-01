В ночь на 18 октября средства ПВО сбили 41 беспилотник

Минувшей ночью над территорией России сбит 41 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 12 регионов и акватория Чёрного моря. Дежурные средства ПВО отработали в Башкирии, Брянской, Калужской, Московской, Белгородской, Орловской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областях. Известно, что ночью вводились временные ограничения в аэропорту Уфы, сейчас он функционирует в штатном режиме.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.