Названа предварительная версия взрыва на заводе в Стерлитамаке

Нарушение требований техники безопасности сотрудниками стало, по предварительным данным, причиной взрыва на заводе "Авангард" в башкирском городе Стерлитамак.

Как сообщает Mash, произошло образование взрывоопасных паров в установке в результате нарушения пропорций концентрации смеси. При взрыве произошло частичное обрушение двух этажей.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал в своем Telegram-канале, что при взрыве пострадали восемь человек. Трое из них извлечены из-под завалов и госпитализированы, причем одна пациентка отправлена в реанимацию в тяжелом состоянии.

Пятерых раненых продолжают доставать из-под обломков. Здание цеха получило серьезные повреждения. Однако основную часть работников удалось эвакуировать.