Предводитель киевского режима Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты встретился с американскими оборонными подрядчиками, в том числе с производителем крылатых ракет Tomahawk.

Как сообщает OSINT, в этих переговорах принимали участие представители компании Raytheon, которая выпускает столь желанные для Киева крылатые ракеты Tomahawk.

Также была представлена компания Lockheed Martin, выпускающая истребители F-16 и другие оружейные системы, которые Украина уже использует или рассчитывает заполучить.

Как заявил Зеленский в своих соцсетях, он обсуждал с представителями американской "оборонки" возможные пути сотрудничества.

Тем временем Financial Times со ссылкой на американских и украинских чиновников пишет, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Киеву — даже по такой схеме Зеленский не получит "Томагавки".

Депутат Верховной рады Егор Чернев подтвердил, что обсуждение темы возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk ("Томагавк") поставлено на паузу.