Президент США Дональд Трамп перед началом встречи с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что верит в готовность России к разрешению ситуации вокруг Украины.

Согласно расписанию, которое обнародовал утром 17 октября, Белый дом, Дональд Трамп должен был встретить Зеленского у подъезда в 13 часов по местному времени (соответствует 20 часам московского времени). В 13:15 должен был начаться закрытый обед с участием политиков.

По неизвестной причине график был сдвинут на полчаса. Как сообщает пресс-служба американского лидера, перед тем, как принять главу киевского режима, Трамп общался в Овальном кабинете с оперным певцом Андреа Бочелли.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский перед прибытием в Белый дом встретился с американскими оборонными подрядчиками, в том числе с производителем крылатых ракет Tomahawk. Однако американские СМИ писали, что на получение этого оружия Киев может не рассчитывать — во всяком случае, пока.