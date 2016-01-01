Трагическая судьба Александры Завьяловой: разлука с любимым, жизнь в психдиспансере и смерть от руки сына

Самобытная актриса с необычной внешностью Александра Завьялова скончалась в 2016 году. Всю жизнь звезда фильма "Тени исчезают в полдень" страдала от запретной любви, а умерла от руки сына.

Завьялова родилась 4 февраля 1936 года. В детстве маленькая Саша была упряма и своенравна. Родители – люди простые, отец лесничий, но дочка получилась – словно голубых кровей. Многие удивлялись, откуда в простой девчонке из тамбовской глубинки такая спесь. К тому же симпатичная невероятно. Позже, став актрисой, она любила рассказывать, что яркой запоминающейся внешностью во многом обязана бабушке-гречанке.

Саша без труда поступила в Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, после выпуска на работу ее взял Брестский драматический театр, но там артистка не задержалась. В ее жизни появился кинематограф. Режиссер Александр Зархи пригласил Завьялову на роль в фильме "Люди на мосту". Потом была лирическая комедия "Алешкина любовь", где она снялась вместе с Леонидом Быковым, мелодрамы "Ждите писем" и "Хлеб и розы", молодежная киноповесть "Будни и праздники". Режиссеры были в восторге от Александры, предложения сыпались одно за другим.

В 1961 году Завьялова появилась на страницах американского журнала "Лайф", ее фото опубликовали в числе самых знаменитых людей СССР. Через два года актриса вышла замуж и переехала к мужу — художнику Дмитрию Бучкину — в Ленинград. Родила дочь Таню. Материнство отнимало много времени, стало не до съемок. Но она продолжала посещать светские мероприятия: во время Московского международного кинофестиваля ее, единственную среди советских актрис, пригласили на званый ужин в американское посольство. Она принимала итальянскую делегацию – очаровательная Джульетта Мазина была у Завьяловой дома. Красотой Александры восхищались Юлиан Семенов и Аркадий Райкин. Эрнст Неизвестный пытался сделать ее скульптуру.

Но голову актрисе вскружил неизвестный американец Отелло Черезолли. Они познакомились в самолете "Москва - Одесса", места оказались рядом. А на следующий день столкнулись в гостиннице, казалось, что это судьба. Начался невероятно красивый роман — прогулки по набережной, ночные ужины в ресторане под шум прибоя. Две недели актриса жила как в сказке и запомнила на всю жизнь.

В США Отелло ждала жена, но он уверял, что любит только Александру. Якобы Черезолли был адмиралом военно-морских сил Америки, владельцем пароходной фирмы. Ему было 54 года, актриса мечтала выйти за него замуж, хоть уже и была не свободна. А потом выяснилось, что за парочкой велась слежка. Разговоры записывали, представили кучу фото, где они вместе. Американца выслали из страны, а Завьяловой пришлось во всем признаться мужу, грянул развод.

Но вслед за неудачей в личной жизни, настал звездный час в карьере Александры. На экраны вышла картина "Тени исчезают в полдень". Зрители настолько поверили актрисе, что заваливали редакции гневными письмами, осыпая проклятиями религиозную фанатичку Пистимею… Никто не знал, чего Александре стоила эта роль. Актриса совсем перестала сниматься, крайне редко появлялась на публике. Шептались, что Завьялова не выдержала колоссального душевного напряжения, с которым сыграла неистовую Пистимею, и долго после этого лечилась.

В середине 1990-х Александра Семеновна действительно два года провела в психиатрической клинике. Актриса говорила, что пережила там страшное: медперсонал не давал ей спать, якобы делали укол со снотворным, а потом будили, не пускали детей, а когда актриса кричала от бессилия и обиды, ее просто закрывали в комнате.

Выйдя из лечебницы, Александра Семеновна замкнуто жила в своей петербургской квартире. Лишь спустя почти 30 лет после премьеры фильма "Тени исчезают в полдень" актриса решила пусть к себе в квартиру журналистов. Оказалось, что жила звезда кино очень скромно, от былой красавицы почти ничего не осталось, годы взяли свое.

"Тогда актрисе было 63, и время, конечно, над ней потрудилось, но всем бы так выглядеть в свои годы!.. А вот глаза не изменились: колдовские, по-восточному загадочные. Одета так, словно ждала гостей. В нарядной кофточке с бусами, на плечах нежной расцветки пушистый платок. Но в комнате было холодно и пустынно. Голый паркет, старенькая мебель, какая-то нежилая, стерильная чистота", — рассказывал после визита к актрисе корреспондент "Экспресс газеты".

Завьялова призналась, что после злосчастной Пистимеи ей перестали предлагать достойные роли. Александра Семеновна посетовала, что тогда в 1970-м на съемках настолько выложилась, что поседела. "От напряжения. В гримерке перед зеркалом выдернула белый, как снег, волос. Это в 33 года! Ужас", — делилась актриса.

В той же беседе Александра Семеновна впервые рассказала о сыне Пете. "Я поступила на работу в Малый театр – и почти одновременно встретилась с художником из Ленинграда, который сделал мне предложение. Недолго думая, забрала документы из Малого театра – вы можете себе представить? Из Малого театра! – и уехала в Ленинград. Правда, брак оказался неудачным. Теперь я живу с сыном. У дочери – она художница – своя семья", — сетовала Завьялова.

Петр — поздний ребенок, его актриса родила в 39 от человека, имя которого никогда не называла, — получил специальность повара, но с работой у него не складывалось. Петр мог крепко запить. "Он душевно не вполне здоров. В школе его унижали. Он устроился на работу в бар, но там хуже, чем в рабстве. Сейчас, наверное, где-нибудь у ларьков отирается, бутылки обсасывает", — оправдывала поведение наследника Александра Семеновна.

За день до 80-летия Завьялову нашли мертвой в квартире. Актриса скончалась от ножевого ранения. В преступлении обвинили 40-летнего Петра. Что произошло в ночь на 3 февраля 2016 года между матерью и сыном, поднявшим на нее руку, не известно до сих пор. Соседи и дочь Завьяловой Татьяна уверяют, что Петр сделал это не со зла, а под влиянием алкоголя. Его много раз пытались лечить, но результата это не давало. Чтобы раздобыть деньги на выпивку, он совершал некрасивые поступки.

Петр был осужден на 8 лет. Но вышел на свободу в 2022 году, отсидев шесть лет. Мужчина живет в съемной квартире, которую поначалу для него оплачивала старшая сестра. "Мне снится мама. Не верю, что никогда больше мамочку не увижу наяву. Ничего не помню из того вечера, будто все в тумане", — признался Петр.