Потенциальное разрешение американской стороной Киеву наносить дальнобойные удары по территории России означало бы эскалацию. На это указал в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского.

Трамп не стал прямо отвечать на вопрос журналиста о том, даст ли Вашингтон украинской стороне подобное разрешение на использование оружия американского производства для дальнобойных ударов по России.

Американский президент отметил, что "это предмет обсуждения" с Владимиром Зеленским в ходе его дальнейшей встречи — уже в закрытом для прессы формате.

При этом Трамп посетовал на то, что Соединенным Штатам "нелегко" передавать оружие Украине, поскольку "нам нужны Tomahawk и многое из того, что мы отправляем". Также политик заявил, что "лучше закончить эту войну без Tomahawk".

Незадолго до начала встречи Трампа с Зеленским американские СМИ писали, что американский лидер вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Киеву — даже по такой схеме Украина не получит "Томагавки".

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупреждал, что снабжение Киева дальнобойными ракетами существенно повысит риски мировой безопасности — Москва расценит это как враждебное действие.