Планируемый в Будапеште российско-американский саммит будет двусторонним. Об этом рассказал в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского.

Говоря о потенциальной личной встрече президента России Владимира Путина с Зеленским, американский лидер подчеркнул, что глава киевского режима не будет участвовать в венгерском саммите Россия — США.

Однако, как пообещал Дональд Трамп, Владимир Зеленский будет находиться на связи во время этого саммита.

Этому предшествовало заявление из Киева о том, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером "в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Белоруссии".