Зеленский предложил Трампу сделку: "Томагавки" в обмен на дроны

Американская сторона заинтересована в возможной сделке с украинскими властями в сфере вооружений. Об этом рассказал в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского.

Зеленский вновь озвучил стремление заполучить дальнобойные ракеты Tomahawk, предложив Трампу сделку: украинские дроны в обмен на американские "Томагавки", поскольку у Соединенных Штатов "нет тысяч БПЛА, как у нас".

Прямого и однозначного ответа на это предложение президент США не дал. Однако в ответ на уточняющий вопрос журналиста, интересуют ли Вашингтон украинские дроны, Трамп напомнил, что "мы сами производим много дронов, но также покупаем их у других", а украинцы "делают очень хорошие дроны". Тем не менее, "нет ничего лучше истребителей", отметил политик.

При этом американский лидер заявил, что "президент (России Владимир) Путин хочет положить конец войне, Зеленский хочет положить этому конец — теперь мы должны это сделать".