Украинский конфликт может завершиться до начала ноября. Такое мнение высказал в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского.

Во время пресс-подхода перед закрытым обедом у Трампа поинтересовались, планирует ли он обсуждать украинское урегулирование на встрече с лидером КНР СИ Цзиньпином, которая состоится в конце октября — начале ноября.

Трамп в ответ заявил, что "хотел бы, чтобы это (урегулирование) произошло раньше". Он заверил, что "мы добились крупных успехов" и "дела идут довольно хорошо".

Также американский лидер отметил, что у России и Украины есть "много общего", поэтому для него будет честью добиться мира между соседями. Трамп подчеркнул, что настроен на долгосрочное решение разногласий, причем "все, что им нужно сделать, — это немного поладить".

Ранее в Киеве отмечали, что конфликт с Россией может закончиться в следующем году — по предположениям украинской стороны, весной или летом 2026 года президент России Владимир Путин "может согласиться на серьезные переговоры".