Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 17 октября, что добьется отказа Индии от закупки российских энергоносителей.

Как отметил американский политик, принимая в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского, Индия пошла на "деэскалацию" ситуации и "сдает назад" в вопросе приобретения нефти у России.

Индия, как заверил Трамп, больше не будет покупать российские энергоносители, но о Венгрии такого сказать однозначно нельзя — эта европейская страна не имеет выхода к морю и поэтому находится в "интересном положении".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "на слуху сейчас, конечно, ситуация с закупкой российской нефти". Он подчеркнул, что, например, Индия отказалась подчиниться давлению США и прекратить покупку энергоресурсов у нашей страны.