Существует идея строительства туннеля между Россией и Соединенными Штатами. Как рассказал в пятницу, 17 октября, американский президент Дональд Трамп, этот вопрос "всплыл вчера" — по всей вероятности, во время телефонного разговора лидеров России и США.

По мнению Трампа, "это интересно". Однако с ним не согласился предводитель киевского режима Владимир Зеленский. На вопрос хозяина Белого дома о том, что думает насчет подобного туннеля Зеленский, тот заявил: "Я от этого не в восторге".

Трамп отреагировал на это с улыбкой: "Я так и думал, что вам не понравится", чем вызвал дружный смех присутствовавших журналистов.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск напомнил, что Россия и США расположены "всего в двух милях друг от друга" (около 3,22 километра). Таково расстояние между островами Крузенштерна (штат Аляска, США) и Ратманова (Чукотский автономный округ, Россия) в Беринговом проливе — эту небольшую дистанцию иногда можно даже преодолеть пешком, когда вода замерзает.