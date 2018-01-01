Регина Тодоренко взвыла от беспомощности: "Фактически оказываешься одна с тремя детьми"

25 сентября Регина Тодоренко сообщила, что родила третьего ребенка. У телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова, появился еще один сын.

Третья беременность стоила Регине фигуры. Телеведущая сетует, что прошел уже почти месяц после родов, а она сбросила всего килограмм. Весы до сих пор показывают ей "страшную" цифру — 66 килограммов.

Но это не единственная проблема молодой мамочки. Тодоренко думала, что опыт воспитания старших сыновей облегчит ей жизнь, но оказалось, что с третьим малышом все как в первый раз.

"Кажется, что к этому времени мы должны были хоть немного адаптироваться к тому, что нас стало пятеро. Но нет. Несмотря на то, что я в третий раз "молодая мама" и "на опыте", жизнь сталкивает нашу семью с новыми задачками", — поделилась Регина.

По словам телеведущей, теперь она понимает, что нет универсальных правил в воспитании детей. "Можно прочитать хоть тысячу книг по теме, поговорить с сотнями экспертов, дважды стать мамой — и все равно растеряться, когда грудь превращается в камень, впасть в отчаяние, когда пятый час не можешь уложить младенца спать, выть от беспомощности, когда фактически оказываешься одна с тремя детьми", — посетовала Тодоренко на своей странице в соцсети.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Почти сразу после свадьбы у них родился первенец Михаил, а летом 2022 года на свет появился Мирослав.