Министр войны США Пит Хегсет, принимающий участие во встрече американского президента Дональдом Трампом с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме, привлек к себе всеобщее внимание, не успев даже раскрыть рот.

Повод для бурного обсуждения дал внешний вид Хегсета. Глава Пентагона явился на встречу с украинской делегацией в галстуке расцветки российского триколора — чередование полос одинаковой ширины белого, синего и красного цветов.

Интернет-пользователи теряются в догадках, выбрал ли Хегсет такой галстук намеренно или он попросту не знал, что это расцветка государственного флага Российской Федерации.

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался про "руку Кремля" в Вашингтоне, заявив, что Дональд Трамп "объективно является советским, российским агентом" и "действует как актив".