Агата Муцениеце вышла на связь из роддома и сообщила радостную новость

Агата Муцениеце совсем скоро станет мамой в третий раз. Актриса ждет ребенка от Петра Дранги.

У звезды "Закрытой школы" подрастают сын и дочь от брака с Павлом Прилучным, для музыканта малыш станет первенцем. Агата, как опытная мамочка, решила заранее подготовить все для родов. Она даже выбрала палату, в которой появится на свет ее третий ребенок.

Радостным известием Муцениеце поделилась на своей странице в соцсети. "Хорошие новости: я выбрала роддом и сейчас я иду смотреть родильный бокс, то есть сюда я приеду, когда начну рожать. Почему-то сразу нервничаю, ну ладно, все будет супер", — рассказала актриса.

Агата внимательно осмотрела палату и осталась довольна, ведь там есть и телевизор, и умная колонка. Муцениеце отметила, что в таком месте можно по-настоящему наслаждаться жизнью.

Понравился актрисе и уголок для будущего папы. "Есть отдельная комната для папы, папа может посидеть, полежать, попить кофе и понервничать", — пошутила Агата, при этом не уточнив, будет ли Петр Дранга присутствовать на родах.

Напомним, Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли свадьбу 25 августа. Торжество прошло в Императорском яхт-клубе в самом центре Москвы. Актриса призналась, что взяла фамилию мужа.