Брат короля Великобритании отказался от всех титулов из-за связей с Эпштейном

Принц Эндрю, брат короля Великобритании Карла III, отказывается от всех своих титулов из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Эпштейна уличили в сексуальном насилии и торговле несовершеннолетними для проституции. В 2019 году он был арестован, но несколько месяцев спустя совершил самоубийство.

Когда стало известно о дружеских связях принца Эндрю с Эпштейном, Букингемский дворец сначала попытался отвергнуть инсинуации, но позднее все же пришлось признать факты. Проштрафившегося члена королевской семьи лишили официального права использовать титул "Его Высочество".

Теперь же принц Эндрю рассказал, что "по итогам обсуждений с королем и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья".

Чтобы защитить королевскую семью от скандала, принц Эндрю решил отказаться от титулов и государственных наград — он больше не будет именоваться герцогом Йоркским, сообщает ТАСС.