Украинская сторона попыталась замылить тот факт, что главу киевского режима Владимира Зеленского по прибытии в США не встречал никто из членов американской администрации. На это указал ирландский журналист Чей Боуз.

Как подчеркнул Боуз в соцсетях, "когда наркофюрер прибыл в Вашингтон, на взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев" (цитата по РИА Новости).

Профайлер Илья Анищенко в беседе с aif.ru изучил мимику и артикуляцию Зеленского по прибытии в США. Как заявил эксперт, предводитель киевского режима демонстрирует так называемую детскую обиду: брови сдвинуты и слегка опущены, уголки губ тоже опущены, нижняя губа немного напряжена.

Анищенко отметил, что подобные эмоции — контролируемый гнев и обиду на то, что "на представление актера никто не пришел, никому он не нужен" — Зеленский проявлял уже не раз на различных встречах.

Явно не добавил Зеленскому приятных эмоций и галстук шефа Пентагона Пита Хегсета. Американский министр войны выбрал для встречи с украинской делегацией аксессуар расцветки флага России. Глава киевского режима, которого разместили за столом напротив представителей принимающей стороны, вынужден был любоваться российским триколором.

В Сети подметили еще один унизительный для Зеленского момент. Во время пресс-подхода в Белом доме журналистов разместили за стульями гостей. Представители СМИ буквально наваливались на спины Зеленского и его советников. Чтобы ответить на вопросы журналистов, украинским политикам приходилось выворачивать шеи.