Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт нахамила журналисту за вопрос о Будапеште

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос репортера HuffPost о том, кто выбрал для встречи Путина и Трампа столицу Венгрии — "твоя мама".

Когда журналист уточнил, считает ли Левитт свой ответ смешным, она сказала, что ей смешно от того, что задавший вопрос репортер считает себя журналистом.

"Вы — крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьёз, включая ваших коллег в СМИ, просто они не говорят вам об этом в лицо. Перестаньте присылать мне свои неискренние, предвзятые и бредовые вопросы", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Ее слова повторил Стивен Чунг, директор по связям с общественностью Белого Дома.