В Солнце врезались сразу две кометы

Учёные стали свидетелями уникального явления - две кометы с интервалом в несколько часов сгорели в лучах Солнца. Редкое событие попало в объективы космических коронографов.

Небесные тела почти наверняка появились в эпоху формирования Солнечной системы. Они могут быть осколками другой более крупной кометы. Телескопы запечатлели итог их жизни длиной несколько миллиардов лет.

А на следующей неделе к Земле приблизится самая яркая комета этой осени, целый месяц её можно будет наблюдать под ковшом Большой Медведицы. Яркая точка будет всего в 90 миллионах километров от нас, сообщает "ТВ Центр".