Сокрушительные удары по позициям неонацистов наносит реактивная артиллерия. В Днепропетровской области "Градом" накрыли пункт временной дислокации противника у села Полтавка, а в районе Клебан-Быкского водохранилища прицельным огнём РСЗО уничтожен вражеский пункт управления БПЛА.

С воздуха неприятеля громит армейская авиация. Экипаж вертолёта Ка-52 ракетным ударом ликвидировал скопление бронетехники и личного состава ВСУ, замаскированного в лесополосе, сообщает "ТВ Центр".

Без промаха бьют по врагу и операторы ударных дронов. Беспилотники самолётного типа "Молния" атакуют неприятеля на подступах к линии боевого соприкосновения, лишая его возможности провести ротацию и нанести ответный удар.