Российские военные прорвали ключевые линии укреплений в западных и центральных районах Красноармейска. Основная группировка противника находится в оперативном окружении, она полностью отрезана от снабжения. Также российские войска продвигаются в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В лесах вокруг села Приволье поднимаются клубы дыма. Это горят и взрываются пушки и блиндажи ВСУ. Над дорогами зависают ударные дроны. Как только оператор засекает бандеровский пикап, его тут же атакуют с воздуха. Последние националисты уходили из деревни по целине. Само Приволье было освобождено накануне. Сегодня штурмовики зачищают окрестности.

Собрать силы для контратак противник не успевает. На запорожском, днепропетровском участках и донецком фронте начинается массовое бегство. С ночи с передовой приходят срочные донесения. Противник выбит ещё из трёх посёлков - Предтечино, Ступочек и Полтавки.

После массированных артналётов ВСУ потеряли цепь опорных пунктов и в Красноармейске. Российские танки и БМП на подходах к городу - страшный сон для украинских генералов. Это значит, что в ближайшее время, российский бронекулак может перерезать единственную дорогу, которую ещё контролируют националисты. Российские бойцы прорвали ещё два оборонительных рубежа ВСУ на западе и в центре города: в результате непрерывных атак взяли районы Леонтовичи и Троянда.