МВФ принуждает Украину к девальвации гривны

Международный валютный фонд оказывает давление на Киев с целью добиться девальвации гривны. Источники "Блумберга" в организации заявили журналистам, что такая мера якобы улучшит непростое финансовое положение Украины за счёт увеличения доходов бюджета в местной валюте.

Однако, в самом Киеве идею восприняли негативно. В Нацбанке считают, что девальвация приведёт к резкому росту инфляции, которая уже сейчас превышает показатель в 12%. Кроме того, из -за обесценивания валюты возрастёт общественное недовольство, подкреплённое масштабными провалами на фронте.

Финансовые рейтинги Украины остаются низкими. В июне агентство S&P Global подтвердило неутешительный прогноз по кредитам - на уровне "выборочный дефолт", сообщает "ТВ Центр".