Московские школы и колледжи ждёт большое обновление

Масштабное обновление инфраструктуры образования - приоритет правительства Москвы. В ближайшие три года в столице будет построено 195 новых учебных заведений. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в следующем году на эти цели выделят почти 815 миллиардов рублей.

Устаревшие школьные здания трансформируют в современные комплексы с продуманным пространством, большими технологическими возможностями и передовым оборудованием. Кроме того, средства пойдут на модернизацию системы среднего профессионального образования.

В Москве построят семь флагманских колледжей и обновят более двух тысяч мастерских. Также продолжат развивать цифровую платформу "МЭШ" и проект по организации спортивно-патриотических лагерей.