В Москве наградили волонтёров Национального центра "Россия"

За активное участие в жизни страны и выдающийся вклад в развитие добровольческого движения в Москве наградили лучших волонтёров Национального центра "Россия". В программе принимали участие 250 человек, в том числе студенты и работающая молодёжь, сообщает "ТВ Центр".

В летний сезон они помогали в организации различных культурных мероприятий и авторских проектов - фестивалей, симпозиумов и концертов; рассказывали о традициях и ценностях нашей страны; встречали гостей; сопровождали ветеранов и маломобильных граждан. Самым активным волонтёрам вручили благодарственные письма и почётные грамоты.