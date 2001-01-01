В Арктике нашли обломки пропавшего в годы войны американского гидросамолёта

Фрагменты фюзеляжа, бортовое оборудование и личные вещи пилотов обнаружили участники поискового отряда в Арктике на месте крушения гидросамолёта "Номад" времён Великой Отечественной войны. Авиакатастрофа произошла в Тиманской тундре в октябре 1944 года, когда лётчики возвращались с боевого задания. Из семи членов экипажа выжил только один. Экспедиция позволила установить точные причины случившегося и почтить память погибших.

"Летающая лодка" - гидросамолёт времён Великой Отечественной войны - посреди тундры и вечной мерзлоты. Добраться до места авиакатастрофы, случившейся 81 назад очень тяжело. Тиманская тундра - один из самых труднодоступных районов Ненецкого автономного округа. Но поисковикам на этот раз сопутствовала удача.

Андрей Николаев, командир поискового объединения "Заполярный поисковый отряд": "Нам очень повезло с погодой в этом году. И мы провели такие крупномасштабные раскопки и обнаружили останки лётчиков, обнаружили предметы".

Этот американский гидросамолёт во время войны был получен по ленд-лизу. Он потерпел крушение в октябре 1944 года, возвращаясь с боевого задания. Причиной, предположительно, стали сложные погодные условия - густой туман. Вероятно, что во время вынужденного приземления гидросамолёт разбился о валун.

Андрей Николаев, командир поискового объединения "Заполярный поисковый отряд": "Мы находимся прямо в эпицентре аварии, то есть самолёт горел, горел сильно, у него от резкой остановки оторвало двигатели и крыло. В переходной башне между крылом и фюзеляжем находился бортмеханик, его выкинуло".

Бортмеханик остался единственным выжившим в этой аварии. Михаил Фёдоровых фактически повторил подвиг Алексея Маресьева. С обмороженными руками и ногами за восемнадцать дней, пройдя двести километров по тундре, он сумел добраться до ближайшего села и рассказать о случившемся. В 2001 оду одна из первых поисковых групп ещё застала знакомых с ним жителей.

А на этот раз в Нарьян-Мар, в Краеведческий музей участники поискового отряда привезли сто килограммов артефактов. Это части оборудования, фрагменты обшивки, а также части стрелкового оружия и пулемётов. Обнаружили и то, что осталось от одежды пилотов, фрагменты обуви, личные вещи.

Сотрудникам музея ещё предстоит все находки детально изучить, определить и назначение, и принадлежность предметов. Среди артефактов - очень много иностранных. Большинство найденных вещей наверняка станет частью музейной экспозиции.

На месте авиакатастрофы поисковики установили памятный знак. Осталось захоронить найденные останки, чтобы у лётчиков появилась братская могила.