В Колумбии индейцы расстреляли полицейских из луков

В Колумбии несколько полицейских ранены стрелами. Необычные травмы они получили во время общенациональной акции протеста коренных народов. Представители племен из разных регионов страны съехались в Боготу на демонстрации в поддержку Палестины и Венесуэлы, а также против политики Вашингтона.

Митинги заявлялись как мирные, но быстро переросли в столкновения с правоохранителями. Погромщики привезли с собой традиционное оружие, в том числе луки, но не забыли и про современное.

Посольство США забросали взрывпакетами и бутылками с зажигательной смесью. Повреждения получила и транспортная инфраструктура. Движение скоростных автобусов приостановлено, сообщает "ТВ Центр".