Троллинг, унижения и жёсткий тон. Мировые СМИ подводят итоги переговоров Дональда Трампа с главарем киевского режима. И признают, что разговор получился напряженным и неудобным для заокеанского гостя. У хозяина Овального кабинета сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации, в то время как Вашингтон хочет обратного. Трамп дал понять, что "Томагавков" Киев не увидит, а конфликт пора заканчивать.

Зеленский покидает Белый дом, игнорируя вопросы журналистов. Общаться с ними на территории резиденции президента США главарю киевского режима запретили. Оттого подводить итоги переговоров ему приходится в соседнем парке на фоне полицейского ограждения. Зеленский говорит, что разговор был обстоятельный. Однако того, за чем прилетал он в Вашингтон, добиться явно не получилось.

То, что вопрос с передачей дальнобойных ракет Украине поставлен на паузу, стало понятно ещё до начала встречи с Трампа с Зеленским. Хотя украинская делегация все же не теряла надежды. В Белый дом она привезла большую карту, на которой собирались показать Трампу куда киевский режим собирается бить "Томагавками". А Зеленский постоянно льстил президенту США, пытаясь склонить на свою сторону. Однако американский лидер, пишут западные СМИ, ссылаясь на источники в администрации, оказался непреклонен.

Впрочем, открытая часть встречи была вполне дружелюбной. Хотя многие журналисты обратили внимание на то, что президент США периодически подшучивал над Зеленским и по поводу его костюма, и по поводу строительства тоннеля через Берингов пролив между Россией и США.

А ещё пресса подметила галстук главы Пентагона Пита Хегсета. Он был стилизован в цвета американского флага. Но рисунок сильно напоминал российский триколор. Задали Трампу вопрос и по поводу участия Зеленского в переговорах между Россией и США в Будапеште. И ответ снова для Киева был унизительным. "Скорее всего, в Будапеште мы встретимся с Путиным вдвоём, но мы будем с Зеленским на связи", - ответил президент США .

Не позвали в Будапешт и представителей Европы, которых явно расстроили и итоги встречи Зеленского с Трампом, и факт нового саммита президентов России и США, и то место, где он должен пройти. Европейская пресса назвала выбор Будапешта, который, кстати, предложил Трамп, унижением для Евросоюза, который всё же пытается вклиниться в процесс.

Европейские союзники Украины снова будут пытаться сорвать любые мирные инициативы, о которых договорятся Москва и Вашингтон. И здесь важно, чтобы Трамп не занял их сторону. Тем более, что Москва уверена в искренности намерений президента США завершить украинский конфликт. В отличие от желания киевского режима и его европейских союзников, которые всеми силами пытаются перетянуть президента США на свою сторону.