Новые катки откроются в Москве этой зимой

О новых катках, которые откроют этой зимой в Москве, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. Одна из локаций - главная площадь и аллеи комплекса "Лужники".

Ледовая арена свыше 16 тысяч квадратных метров расположится на месте фонтана. По периметру заработают различные кафе и рестораны, а также пункты проката. Уникальная архитектурно-художественная подсветка добавит атмосферы и радости.

Один из самых длинных линейных катков, протяжённостью более полутора километров появится вдоль набережной Москвы-реки в музее-заповеднике "Коломенское". Над площадкой сделают инсталляцию звёздного неба.

К открытию готовятся и традиционные локации: главная аллея ВДНХ, пространство возле Северного речного вокзала, где также пройдёт зимняя ярмарка.