Российские войска освободили Плещеевку в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск освободили Плещеевку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям ВПК, центру подготовки операторов дронов, мастерской по производству беспилотников и радиолокационной станции противовоздушной обороны ВСУ.

Силы ПВО России сбили за 24 часа четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 140 дронов противника.