В Москве подготовили масштабную программу ко Дню отца

Московские власти подготовили обширную программу ко Дню отца. Праздник с 2021 года отмечается в третье воскресенье октября, напоминает портал мос.ру.

По случаю праздника в Музее Победы – бесплатная программа. Гостей пригласят на спортивный квест "Мы победили!" и интеллектуальную игру "КВИЗстория". На ВДНХ запланированы экскурсии, тематические занятия и мастер-классы, посвящённые отцам.

В музее славянской письменности "Слово" пройдёт экскурсия "Я горжусь тобой, папа!". Гостям расскажут о традициях, связанных с ролью мужчины в русской семье и в обществе.

Многочисленные мероприятий пройдут в парках, библиотеках, культурных центрах и центрах детского творчества. Ещё все желающие смогут в праздник стать участниками акции "Вместе с папой", организованной "Движением первых".