Капсулу с землёй из зоны СВО заложили в основание храма в Москве

Важное событие в общественной и духовной жизни столицы: сегодня в Новогирееве состоялся чин освящения закладной капсулы храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций, государственных структур и духовенства.

Торжественное богослужение возглавил епископ Егорьевский Мефодий. В числе приглашённых также был советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Собравшиеся прошли крестным ходом и заложили в основание алтарной части будущего храма капсулы с землёй, которую привезли из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест, где погибли российские воины.