18 октября в небе над Россией сбили 19 беспилотников ВСУ

В течение дня 18 октября силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников в российских регионах. Атаке подверглись Белгородская, Брянская и Курская области.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью над территорией России сбит 41 украинский беспилотник. Средства ПВО сработали в акватории Чёрного моря, Башкирии, Брянской, Калужской, Московской, Белгородской, Орловской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областях.

На несколько часов вводились временные ограничения в аэропорту Уфы, сейчас он функционирует в штатном режиме.