В районе ЗАЭС объявлено локальное перемирие

В районе Запорожской АЭС объявлено локальное перемирие. Это позволит восстановить внешние линии энергоснабжения, сообщили в МАГАТЭ.

"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что после четырёх недель перерыва в подаче энергии начались работы по ремонту повреждённых внешних линий электропитания на ЗАЭС. Этому предшествовало установление локального прекращения огня, чтобы работа могла идти", - говорится на странице организации в соцсети X, сообщает "Интерфакс".

Руководство станции поблагодарило российских дипломатов, Минобороны и экспертов МАГАТЭ за помощь в согласовании условий ремонта линии, снабжающей ЗАЭС электроэнергией.

23 сентября МАГАТЭ сообщило о прекращении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС из-за боевых действий. Работа станции с тех пор зависит от аварийных дизель-генераторов. Проблем со снабжением топливом нет, оборудование станции работает штатно.