Стали старообрядцами и укрылись в землянке: появились новые данные о пропавших в тайге Усольцевых

28 сентября Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной и собакой отправились в поход в тайгу недалеко от поселка Кутурчин. С тех пор семью никто не видел, нет даже следов, указывающих на случившееся с туристами.

Спасатели и волонтеры активно искали Усольцевых около двух недель. Но из-за снегопадов 12 октября было принято решение прекратить операцию. Сейчас на месте, где могли пропасть люди, работают лишь профессиональные поисковики, скалолазы и следователи. Заведено уголовное дело.

Рассматривается несколько версий произошедшего: нападение животных, убийство браконьерами или сектантами, а также бегство из страны. Сын Усольцевых, не участвовавший в походе, считает, что родители и сестра могли заблудиться, когда погнались за собакой — пес и раньше вел себя непослушно, мог убежать и не реагировал на команды.

Пользователи Сети отказываются верить, что семья с маленьким ребенком просто погибла в тайге. Они строят самые невероятные версии. Но предположение о том, что Усольцевы намеренно ушли в глушь, чтобы отказаться от благ цивилизации, вполне может оказаться правдой. Такое уже случалось в Красноярском крае, к тому же, по словам местных жителей, которые видели семью перед самым исчезновением, Ирина и Сергей и сами были легко одеты, и пятилетнюю дочь повели в тайгу без теплой куртки. Как будто пытались взять с собой самый минимум вещей.

Управляющий делами Казанско-Вятской епархии протоиерей Геннадий Четвергов высказал свое видение ситуации с Усольцевыми. В беседе с "Абзацем" он предположил, что семья могла податься в старообрядцы — жить в землянке отшельниками.

"Сейчас люди обеспокоены, взвинчены — особенно те, кто живет интернетом и новостями. Все это действует на нервы, человек может не выдержать. С религиозной точки зрения — уйти из этого мира, уединиться и обратиться к богу с чистой молитвой — вполне понятное стремление", — объяснил протоиерей.

По словам священнослужителя, верующим непросто жить в мире, где все подчинено деньгам, уход в тайгу вполне может быть попыткой сохранить веру и спокойствие.