Медведев ответил самоуверенному Трампу: "Это не наш случай"

"Это не наш случай", - так отреагировал зампред Совбеза России на предложение Дональда Трампа, прозвучавшее на встрече с Владимиром Зеленским.

"Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте", - напомнил Дмитрий Медведев и пояснил, что России нужна победа только с известными всем условиями.

Ещё он предположил, что нынешний киевский режим не будет признан победителем у себя дома ни при каких условиях. Ни Зеленскому, ни его окружению не простят утрату территорий. "Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает", - написал Медведев у себя в Telegram-канале.

Зампред Совбеза также высказал уверенность в том, что накачка Украины новым оружием будет продолжена. Поэтому России надо быть готовой к любому развитию событий.