Предатель или спаситель: за что Михаил Горбачёв получил Нобелевскую премию мира

Тридцать пять лет тому назад было объявлено, что Нобелевскую премию мира получил президент СССР Михаил Горбачёв. До сих пор не утихают споры: за что Горбачёв получил эту премию - за вклад в окончание холодной войны, или за предательство национальных интересов нашей страны? И где та грань, когда готовность к соглашениям и компромиссам перерастает в фактическое предательство?

Нобелевский комитет придумал цветастую формулировку, чтобы оправдать вручение премии мира именно Михаилу Горбачёву. Звучало это так: "В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества".

Среди достижений упоминалось и разрушение Берлинской стены, и возросшая открытость советского общества, и подписание документов о разоружении, вывод войск из Афганистана и даже успешное разрешение ряда региональных конфликтов. Длинный перечень заслуг, которые звучали весьма весомо, указывал на то, что этот человек и впрямь сделал многое для дела окончания холодной войны. Однако было одно, но очень весомое "но".

Игорь Шишкин, эксперт Института стран СНГ: "Нобелевская премия мира даётся либо западным деятелем, которые своим "миротворчеством" укрепили гегемонию Запада над всем остальным миром, либо не западным деятелям, которые внесли значительный вклад в подчинение той или иной не западной стороны Западу. Я думаю, что в истории Нобелевской премии нет человека, который больше заслужил Нобелевскую премию, чем Михаил Сергеевич Горбачёв".

Особой строкой стояла роль Горбачёва в воссоединении Германии. Надо отметить, что Нобелевскую премию ему дали спустя две недели после этого события. В этом воссоединении, а точнее, в поглощении Восточной Германии Западной были заинтересованы прежде всего Соединенные Штаты и ФРГ. Против выступали Британия и Франция, опасаясь появления на континенте мощного конкурента в виде объединённой Германии. Чтобы заручиться поддержкой Михаила Горбачёва, заинтересованные стороны могли пойти на множество уступок.

Еще 21 февраля 1990 года он в интервью газете "Правда" заявил: "Советский Союз не должен понести политического, экономического или морального ущерба от объединения немцев". Слова были правильные, но на деле всё вышло наоборот. Причём, ответственность за это несут, прежде всего, Горбачёв и Шеварднадзе, которые явно решили геополитически разоружиться перед Западом.

Госсекретарь США Джеймс Бейкер неоднократно предлагал Горбачёву и Шеварднадзе оставить советские войска в Германии в качестве гарантии нерасширения НАТО. Об этом рассказывал министр иностранных дел СССР Александр Бессмертных, который в 1991 году сменил на этом посту Эдуарда Шеварднадзе.

Александр Бессмертных, министр иностранных дел СССР в 1991 году: "Стоило бы поставить также вопрос, чтобы советские войска в Германии оставались впредь, то есть вообще навсегда, также, как и американские войска. И вот тут-то наша дипломатия должна была ринуться, и выбить гарантии нераспространения НАТО на Восток, заполучить право оставить свои войска в определённом объёме в Германии, он называл "оставить войска в восточной части в будущей объединённой Германии". Но что происходит?! Мы на это никак не реагируем!".

Шеварднадзе тогда заявил Бейкеру, что нам достаточно устных гарантий руководства США о нераспространении НАТО на Восток. Казалось, что Горбачёв пустил всё дело на самотёк, сам лишь улыбался, думая не о последствиях, а о том, насколько эффектно он будет выглядеть в западных СМИ.

Евгений Спицын, историк, автор книги "Разгадка Горбачёва": "Американцы, британцы – большие мастера составлять психологические портреты своих противников. Вот они и составили этот портрет и били по самым слабым точкам – по горбачевскому тщеславию. Вот думаете, что ему просто так на улицах европейских городов и столиц кричали: "Горби! Горби!". Вот они чем его купили. Он собственное тщеславие поставил выше интересов миллионов и миллионов наших людей и нашей страны".

16 июля 1990 года Михаил Горбачёв встретился в Архызе с канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Там он неожиданно сообщил, что готов вывести советские войска из Германии в одностороннем порядке. На тот момент в ГДР находилось больше 300 тысяч наших военных. Но, очевидно, что, если Советский Союз выводит свои войска из Восточной Германии, он мог потребовать, чтобы из Западной вывели свои войска и американцы. А объединенная Германия объявила себя нейтральной и не входящей ни в какие военные союзы, так же, как и Австрия. Горбачёв об этом даже не заикнулся. Напротив, он предоставил это решать руководству Западной Германии, как будто нас это совсем не касалось.

Канцлер ФРГ Гельмут Коль воспользовался этой пассивностью Горбачёва. "Объединённая Германия сможет свободно и самостоятельно решить, будет ли она входить в какой-то военный блок и если будет, то в какой", - сказал он.

Таким образом, в Архызе Горбачёв согласился на то, что объединенная Германия будет в НАТО, и даже не потребовал никаких гарантий того, что альянс не будет расширяться на Восток. Бывший посол СССР в ФРГ, а в то время секретарь ЦК по международным вопросам Валентин Фалин, упорно пытался отговорить Горбачёва, но безуспешно.

Валентин Фалин, доктор исторических наук, секретарь ЦК КПСС в 1990-91 годах: "Американцы и их партнёры давали обещания, что включение территории ГДР - это будет окончание продвижения НАТО на Восток. Эти заверения Горбачёв получил от Коля и от Буша. Ни одно из этих обещаний не было выполнено. Мы его предостерегали: обещания словесные американских президентов ни к чему не обязывают".

А вот как впоследствии о деятельности Михаила Горбачёва говорил руководитель ГДР Эрих Хонеккер: "Придя к власти, он сначала капитулировал как генсек, а потом погубил и всю КПСС. Все сторонники холодной войны, от Рейгана до Буша, встают на его защиту. Горбачёв, очевидно, и сам не заметил, как превратился в подлеца. Конфедерация с ФРГ во всяком случае была бы лучшим вариантом, чем эта "сделка а-ля Коль".

В итоге никакого воссоединения двух Германий не произошло, случилось поглощение Востока Западом, Эрих Хонеккер назвал это аннексией. Он сам в новой Германии подвергся судебному преследованию. Его посадили в тюрьму Моабит, где он сидел ещё при Гитлере.

Наконец, немцы были готовы на выплату громадных компенсаций, речь могла идти о 100-150 миллиардах марок. Это хоть как-то могло улучшить экономическую ситуацию в Советском Союзе, который Горбачёв вел к катастрофе, но и здесь он проявил поразительную близорукость.

Игорь Шишкин, эксперт Института стран СНГ: "Горбачёву требовалось взамен только одно - принятие обновлённого Советского Союза в лоно цивилизованного Запада, общеевропейский дом и так далее. Если вы делаете ставку на то, что вы становитесь полноправным членом этого сообщества, то как вы можете от этого сообщества требовать какие-то преференции, деньги или ещё что-то за то, что вы на благо этого сообщества делаете?".

Михаил Горбачёв приехал в Осло только в июне 1991 года, уже будучи в статусе президента Советского Союза, и выступил с речью. "Я воспринимаю решение вашего комитета, как признание огромного международного значения происходящих в Советском Союзе перемен. Как доверие к нашей политике нового мышления, которая основывается на убеждении, что в конце двадцатого столетия силе оружию придётся серьёзно потесниться в качестве главного рычага мировой политики", - сказал Горбачёв.

Под занавес ХХ века НАТО, бомбя Югославию, продемонстрировала всю наивность и даже глупость высказываний Михаила Горбачёва. А ту его речь многие теперь называют похоронной, ведь через полгода Советский Союз прекратил своё существование. СССР не мог встроиться в западную систему. Зато Михаил Горбачёв в неё встроился и в последние годы, уйдя из политики, периодически жил на своей вилле в Западной Германии.

Так что, Михаил Горбачёв получил Нобелевскую премию мира за прекращение холодной войны на условиях Запада, а что это - его заслуга или предательство наших национальных интересов - судите сами.