Названы имена новых героев спецоперации

Разведгруппа, в составе которой действовал гвардии младший сержант Павел Бабушкин, обошла с тыла вражеский опорный пункт и нанесла по противнику удар противотанковым управляемым реактивным снарядом. Уничтожив огневую точку и пятерых боевиков, наши военные захватили форпост и удерживали его до прибытия подкрепления.

Гвардии ефрейтор Антон Князев, действуя в составе гаубичного артиллерийского взвода, развернул в лесополосе пункт воздушной разведки, обнаружил скопление личного состава ВСУ и передал координаты командованию. Антон корректировал огонь и попал под обстрел, но продолжил выполнять поставленные задачи, сообщает "ТВ Центр".